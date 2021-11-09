Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü - Haberler
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Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü

Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasına yansırken, havaya uçan sürücü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasına yansırken, havaya uçan sürücü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, Sultanhanı ilçesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan Y.İ. (45) idaresindeki 50 AAR 275 plakalı Ford marka otomobil, kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkan Hacı Ömer Aslanhan (62) yönetimindeki 68 EP 437 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Küçük (71) havaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki şahsın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında otomobilin motosiklete çarptığı ve sürücü ile yolcunun havaya uçtuğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü

Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü

Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü

Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü

Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü

Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü

Otomobilin çarptığı motosiklette bulunananları havaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü

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