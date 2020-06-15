Otomobilin çarptığı koyunlar telef oldu
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Otomobilin çarptığı koyunlar telef oldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı çok sayıda koyun telef oldu.

Otomobilin çarptığı koyunlar telef oldu
15.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:03

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı çok sayıda koyun telef oldu.

Olay, Elazığ-Bingöl Karayolu Karakoçan İlçesi Yolçatı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 YSN 24 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yaklaşık 20 koyun telef oldu.

Kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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