Otomobilin çarptığı kadın öldü
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Otomobilin çarptığı kadın öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Coşar (50), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

23.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:39
Otomobilin çarptığı kadın öldü

ANTALYA'nın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Coşar (50), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında D-400 karayolu mevkiinde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden Tevfik Anlar'ın kullandığı 07 LJ 022 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Cemile Coşar'a çarptı. Çevredekilerin vermesiyle olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olduğu tespit edilen Cemile Coşar, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Coşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cemile Coşar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.


Kaynak: DHA
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