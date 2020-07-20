Otomobilin çarptığı itfaiyecinin hayatı karardı
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Otomobilin çarptığı itfaiyecinin hayatı karardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz yıl Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah sporu yaparken bir otomobilin çarpması sonucu omurilik zedelenmesi nedeniyle yüzde 98 engelli kalan 5 üniversite mezunu itfaiye eri, kendisini yeniden hayata bağlayacak engelli aracına kavuşmak için...

Otomobilin çarptığı itfaiyecinin hayatı karardı
20.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:58

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz yıl Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah sporu yaparken bir otomobilin çarpması sonucu omurilik zedelenmesi nedeniyle yüzde 98 engelli kalan 5 üniversite mezunu itfaiye eri, kendisini yeniden hayata bağlayacak engelli aracına kavuşmak için yardım bekliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliğinde görevli 44 yaşındaki Ahmet Altınok'a, sabah sporu için yol kenarında yürürken otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan ve hava ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne sevk edilen Altınok, haftalarca yoğun bakımda kaldı. Zorlu tedavi sürecinin ardından yüzde 98 engelli olarak taburcu edilen Altınok, kendisini yeniden hayata bağlayacak akülü araç için yardımseverlerden destek beklediğini söyledi. 2001 yılında Salihli İtfaiye Amirliğinde göreve başladıktan sonra boş vakitlerinde eğitimine devam ederek 5 üniversite bitirdiğini belirten Altınok, yatağa bağımlı yaşamak istemediğini belirtti.

Araç çarptı, yüzde 98 engelli kaldı

21 yıl önce açılan bir sınavı kazanarak itfaiye eri olduğunu ve Salihli'de göreve başladığını belirten Altınok, "Geçtiğimiz yıl geçici görevlendirme ile Demirci İtfaiye Amirliğine görevlendirilmiştim. Her sabah olduğu gibi o günde sabah sporu için yola çıktım. Yol kenarında yürüdüğüm esnada arkamdan gelen bir otomobil bana çarptı. Bu kaza sonucu yüzde 98 engelli kaldım. Beni yeniden hayata bağlayacak engelli aracı için para biriktiriyorum. Normal akülü engelli arabaları fiziki yetersizliklerimden dolayı ne yazık ki bana uygun değil. Almak istediğim engelli aracının 180 derece yatabilen farklı fonksiyonel özellikleri var. Bu nedenle de biraz pahalı" dedi.

Sadece boynunu ve ellerini oynatabiliyor

Altınok, "Kazaya kadar hiç kimseye muhtaç değilken şuan 70 yaşındaki annemin yardımı ile yaşayabiliyorum. O olmasa yattığım yerden kıpırdamam hemen hemen imkansız. Sadece boynumu ve biraz kollarımı oynatabiliyorum. Sürekli yatağa bağımlı olduğum için sırtımda yatak yaraları oluşmaya başladı. Bu da bana her anlamda büyük bir acı veriyor" dedi. Göreve başladığı günlerden itibaren eğitimine sürekli olarak devam ettiğini belirten Altınok, "2001 yılında itfaiyede göreve başladıktan sonra tabi vaktimiz çok oluyordu. Kendi kendime bu bir vakitlerimi nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm ve 2001'de Sosyal Bilimler Bölümünü, 2003 yılında İlahiyat, 2005 yılında İş Sağlığı ve İş Güvenliği, 2009 yılında İşletme Bölümünü, 2011 yılında Arama Kurtarma Bölümünü okudum ve mezun oldum. 2019 yılında da İş Sağlığı ve İş Güvenliğinden yüksek lisans aldım. Eğitim hayatım boyunca elde ettiğim kazanımları herkesle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli olan tek şey bu araç" diye konuştu.

Altınok'un yakın arkadaşı eğitimci Yakup Ateş ise şunları söyledi:

"Arkadaşımız, eğitime olan bağlığı sayesinde tam 5 üniversiteyi bitirmiş durumda. Her zaman topluma faydalı olabilmek için mücadele etti. Ancak kötü bir kaza sonucunda yüzde 98 engelli kaldı. Kendisinin elektrikli akülü 180 derece yatabilen bir sandalyeye ihtiyacı var. Bizler bir nokta da belli bir miktar parayı toplamış bulunmaktayız. Devletimizden bu konuda kardeşimize yardımcı olmasını istiyoruz. Biz büyük bir milletiz. Biz büyük bir devletin fertleriyiz. Devletimize güveniyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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