Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde Ali Osman Ünalan yönetimindeki 39 TF 891 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki Uras Kağan Kozar'a çarptı.
Kazada hafif yaralanan Kozar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Ünalan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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