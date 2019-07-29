Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde Ali Osman Ünalan yönetimindeki 39 TF 891 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki Uras Kağan Kozar'a çarptı.

Kazada hafif yaralanan Kozar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ünalan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA