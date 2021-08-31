Otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi
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Otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki trafik kazasında bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki trafik kazasında bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Doğan grup yolunun kırsal Alembey Mahallesi civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.D.'nin kullandığı 06 RES 55 plakalı otomobil, bisikleti ile şehir merkezinden Alembey Mahallesi'ndeki evine dönen 37 yaşındaki Ali Gök'e çarptı. Gök, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. İnşaatlarda boyacılık yaptığı öğrenilen Gök'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü

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