Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi
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Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi

04.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:41

Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi At telef olurken kazada 1 kişi yaralandı Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı at ön camdan otomobilin içine girdi.

Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi

At telef olurken kazada 1 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı at ön camdan otomobilin içine girdi. Otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken, at telef oldu.

Kaza, Adıyaman Gaziantep Karayolu Köseceli Beldesinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Adıyaman istikametine gelen Fatih Abacıalır yönetimindeki 53 LA 905 plakalı Volkswagen marka otomobil aniden yola çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan at, otomobilin ön camından otomobilin ön koltuğuna düştü. Kazada sürücünün yanında oturan Bekir Abacıalır yaralandı. Kazayı gören belde sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine, jandarmaya ve polise bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş makinesiyle at otomobilin içinden çıkartıldı

Kazada ön camdan otomobilin ön koltuğuna giren at kazada telef oldu. Olay yerine gelen ekipler atı çıkartmak için iş makinesi istedi. Kaza yerine gelen iş makinesine bağlanan at otomobilden güçlükle çıkartıldı. Meydana gelen bu ilginç kazada, otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi
Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi
Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi
Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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