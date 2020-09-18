Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Antalya'da cuma namazına gitmek için evinden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sinir krizi geçiren acılı annenin yıllar önce bir çocuğunu daha trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıktığı belirtilen 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, otomobilinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 11.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Habibler Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki evlerinden cuma namazına gitmek için çıkan Ömer Sevban Ergin'e Dilek A. yönetimindeki 07 DBD 23 plakalı otomobil çarptı. GERİYE AYAKKABISI KALDI Otomobilin sürüklediği Ömer, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A.'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Dilek A., ambulansta yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası küçük Ömer'in ayakkabısının yolun ortasında kaldığı görüntüler, yürekleri dağladı. KAZA SONRASI ORTAYA ÇIKAN DRAM Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Dilek A.'nın, yıllar önce benzer bir acı yaşadığı belirlendi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren Dilek A.'nın, 2 yaşındaki çocuğunu da trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Kaynak: DHA