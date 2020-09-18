Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi
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Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi

Antalya'da cuma namazına gitmek için evinden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sinir krizi geçiren acılı annenin yıllar önce bir çocuğunu daha trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

18.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:45

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıktığı belirtilen 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, otomobilinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Habibler Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki evlerinden cuma namazına gitmek için çıkan Ömer Sevban Ergin'e Dilek A. yönetimindeki 07 DBD 23 plakalı otomobil çarptı.

Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi

GERİYE AYAKKABISI KALDI

Otomobilin sürüklediği Ömer, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A.'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Dilek A., ambulansta yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası küçük Ömer'in ayakkabısının yolun ortasında kaldığı görüntüler, yürekleri dağladı.

Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi

KAZA SONRASI ORTAYA ÇIKAN DRAM

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Dilek A.'nın, yıllar önce benzer bir acı yaşadığı belirlendi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren Dilek A.'nın, 2 yaşındaki çocuğunu da trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Veli KÖKEN
Veli KÖKEN
DHA Editörü
Haber Yorumları (16)
TEK: ağlayarak okudum . allah rahmet eylesın. kalanlara sabır versın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERDAL: OKURKEN GÖZLERİM DOLDU. KÜÇÜCÜK KALBİ İLE YÜCE RABBİMİZE DUA ETMEYE GİDİYORUM. ALLAH SENDEN RAZI OLSUN EY KÜÇÜK MASUM GÜNAHSIZ YAVRUM. SENİ VE SENİN GİBİ ÇOCUKLARA BİR ŞEY GELİNCE İÇİM GİDİYOR. . YÜCELER YÜCESİ ALLAH''IM AİLENE VE SEVDİKLERİNE SABIRLAR VERSİN. . ÇOK ZOR BİR ACI. ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN. .
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MEHMET: inşallah cennetliktir cuma namazı nieytiyle çıkmış yola Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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