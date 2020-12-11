Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11.12.2020 20:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:32
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, Mazıdağı ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. 3 yaşındaki Gülsüm Uruk, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Uruk, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Uruk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uruk'un ailesi hastane bahçesinde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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