Otomobile tren çarptı
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Otomobile tren çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yük trenin çarptığı otomobil içerisindeki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

22.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:19
Otomobile tren çarptı

'ın Gölbaşı ilçesinde yük trenin çarptığı otomobil içerisindeki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, istikametinden kasabasına giden İ.B idaresindeki 46 ZD 079 plakalı otomobil sürücüsü Gölbaşı Karaburun köyü içerisinde bulunan hemzemin geçitten geçmek isterken Adana istikametinden Malatya istikametine giden S.M., isimli makinist idaresindeki yük treni çarptı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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