Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı
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Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı

Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılanı bir vatandaşlar çıplak elle çıkarttı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılanı bir vatandaşlar çıplak elle çıkarttı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir personelinin otomobilinin motor kısmına yılan girdi. Aracını temizlemek için motor kaputunu açtığında yılanı fark eden otomobil sahibi yılan çıkartması için itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yılanı gizlendiği yerden çıkartmak istedi ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine ilçede yılanları çıplak elle yakaladığı bilinen Cuma Uzun ve Yunus Ede'ye bilgi verildi. Otomobilin motor kaputunu açan Uzun ve Ede, yılanı gizlendiği yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

Yunus Ede, yılanı kafasından tutarak gizlendiği yerden çekerek çıkarttı. Yaklaşık yarım metre uzunluğunda ki yılan zarar görmeden çıkartılarak bidona koyuldu. Yılan daha sonra doğaya salındı. - ADIYAMAN

Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı
Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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