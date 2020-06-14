OTOMOBİLDEN CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
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OTOMOBİLDEN CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Pendik'te park halindeki otomobilden cep telefonu çalan şüpheli, bekçiler tarafından yakalandı.

14.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:03

Pendik'te park halindeki otomobilden cep telefonu çalan şüpheli, bekçiler tarafından yakalandı. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilden geçtiğimiz Cuma günü saat 12.30 sıralarında bir cep telefonu çalındı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, çalışma başlattı. Çevredekilerden alınan bilgiler ve incelenen güvenlik kamerası görüntüleri neticesinde şüpheli İrfan S. (22), Fevzi Çakmak Mahallesi Kirazlı Mescit Sokak'ta yakalandı. Gözaltına alınan İrfan S., dün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin park halindeki araca yaklaşıp ön penceresinden uzanarak, cep telefonunu aldığı görüldü.

OTOMOBİLDEN CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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