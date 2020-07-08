'
Otomobilden 83 bin liranın çalınması güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilden 83 bin liranın çalınması güvenlik kamerasında

Otomobilden 83 bin liranın çalınması güvenlik kamerasındaANKARA'da Ramazan K.'nın (46) park halindeki otomobilinin camını kırıp, torpidoda bulunan 83 bin lirayı alan kişi, son anda durumu fark eden çevredekilerin müdahalesine rağmen kendisini bekleyen otomobille kaçmayı başardı.

08.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:04

Otomobilden 83 bin liranın çalınması güvenlik kamerasında

ANKARA'da Ramazan K.'nın (46) park halindeki otomobilinin camını kırıp, torpidoda bulunan 83 bin lirayı alan kişi, son anda durumu fark eden çevredekilerin müdahalesine rağmen kendisini bekleyen otomobille kaçmayı başardı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Metal doğrama ve tasarım işiyle uğraşan Ramazan K, yeni aldığı otomobilin parasını ödemek için oğlunun aracıyla banka şubesine gidip, hesabından 83 bin lira çekti. Dönüşte arkadaşının iş yerine uğrayan Ramazan K., parayı torpidoda bırakıp, içeriye girdi.

Bu sırada arkadan gelen otomobilden inen kimliği belirsiz kişi, tornavida ile Ramazan K.'nın aracının camını kırıp, içeriye sarkarak, torpidodaki 83 bin lirayı aldı. Son anda durumu fark eden iş yeri sahibi Ayhan Başoğlu ve çevredeki diğer kişiler, şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Parayı alan kişi kendisini bekleyen otomobile bindiği sırada, Ayhan Başoğlu tekmeyle kapıyı kapatarak şüpheliyi engellemeye çalıştı. Buna rağmen araca binen şüpheli ve arkadaşı, çevredekilerin engelleme çabalarına rağmen kaçtı. Daha sonra Ramazan K., arkadaşının aracına binerek parasını alan şüphelileri kovaladı; ancak yakalayamadı.

Ramazan K., daha sonra polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelileri engellemeye çalışanlardan İlyas Şahin, olayı engellemek için aracı hırsızların önüne kırdığını; ancak yine de kaçtıklarını söyledi.

Otomobilden 83 bin liranın çalınması güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu Yaşam
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 3. Sayfa
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var Sağlık
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti Güncel
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yüzde 71'i tamamlandı
İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yüzde 71'i tamamlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Kemal Sunal Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Podolski Okan Buruk Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Otomobilden 83 bin liranın çalınması güvenlik kamerasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 17:36:00. #1.15#
title