Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı - Haberler
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Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu.

KAYSERİ (İHA) - - Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu. Otomobilin hasar gördüğü olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 38 ZD 135 plakalı otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay sırasında otomobilde bulunan H.İ.Ç.; ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de büyük çapta hasar gören otomobilde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayseri, piknik, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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