'Otomobilde infaz' davası sanıklarına ceza yağdı

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan'ı (26) başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Mete Demir (21), ömür boyu ve 18 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Demir'e yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan 3 sanığa da 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan ömür boyu ve 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Olay, 2019 yılının Haziran ayında, Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya Sokak'ta meydana geldi. Gezmeye çıkan Murat İlker Özcan'ın kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilin önü, park halindeki başka otomobilden inen 5 kişi tarafından kesildi. Gruptaki Ahmet Mete Demir, tabancasını çıkarıp, Özcan'a ateş etti. Başından vurulan Özcan, aracıyla kaçmaya çalıştı. Bu sırada Ahmet Mete Demir, ateş etmeyi sürdürdü. Yaklaşık 100 metre gidebilen Özcan'ın kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Ağır yaralı olarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan Ömürcan Ö. yara almazken, Nur B. ise açılan ateş sonucu yaralandı.

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