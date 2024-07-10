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Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobil takla attı ve içerisinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi üniversite kavşağı mevkiinde meydana geldi. Levent Y.'nin kontrolünü yitirdiği 74 BS 369 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, araçta bulunan Yaşar K. (68), Yıldız Y. (47), Halil İbrahim K. (53) ve Ömer Asaf Y. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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