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Yeni BMW iX3'ten 1.030 km Menzil Rekoru

Yeni BMW iX3'ten 1.030 km Menzil Rekoru
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Yeni BMW iX3, Çin'de onaylanan menzilinin üzerine çıkarak testlerde 1.030 km'ye ulaştı; BMW, satış düşüşüne karşı iX3'ü kritik bir hamle olarak görüyor.

Yeni BMW iX3, Çin'in CLTC normlarına göre 919 km menzil sunarken, yapılan testlerde 1.030 km yol kat ederek dikkat çekici bir menzil rekoru kırdı. Bu performans, BMW'nin 800V mimarisine dayanan 6. nesil yüksek voltajlı batarya teknolojisi ve gelişmiş enerji yönetimi sayesinde elde edildi.

BMW, 2026'nın ilk yarısında Çin pazarında %20,4 oranında satış düşüşü yaşadı ve toplam 262 bin adet araç sattı. Yerel üreticilerin uygun fiyatlı elektrikli modelleri karşısında rekabet gücünü artırmak için bazı modellerinde agresif indirimlere gitmek zorunda kaldı. Chengdu Otomobil Fuarı'nda ön siparişe açılacak olan iX3, markanın elektrikli geleceği için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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