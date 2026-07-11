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Xiaomi SUV Ailesi SKYNOMAD Tanıtıldı: N90 ve N70 Geliyor

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Xiaomi, SU7 ve YU7'nin ardından SUV segmentinde SKYNOMAD markasıyla iki yeni model tanıttı. N90 üç sıralı ve kamp ekipmanlı, N70 ise beş koltuklu kompakt bir SUV olarak dikkat çekiyor. Hibrit ve elektrikli motor seçenekleri sunulacak.

Xiaomi, SU7 ve YU7'nin ardından SUV segmentinde iki yeni modelle karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada SKYNOMAD ismini duyuran şirket, Çin'deki başvuru belgelerinde N90 ve N70 modellerini ortaya çıkardı. N90, 5.285 mm boyu ve üç sıralı oturma düzeniyle geniş ailelere hitap ederken, N70 ise 4.960 mm uzunluğunda ve beş koltuklu kompakt bir alternatif olarak konumlanıyor.

Her iki model de benzer tasarım çizgisini paylaşıyor. En dikkat çekici özellik ise N90'ın fabrika çıkışı kamp ekipmanları: tavan çadırı, açılır yatak ve projeksiyon gibi aksesuarlar sunulacak. Teknik olarak N90, menzil uzatıcı hibrit (EREV) altyapısıyla geliyor; 1.5 litrelik turbo benzinli motor jeneratör görevi üstleniyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda 210 kW ve 100 kW gücünde iki elektrik motoru bulunuyor. N70'te ise arkadan itişli ve dört çekişli seçenekler, üçlü lityum iyon ve LFP batarya seçenekleri yer alacak. Xiaomi henüz fiyat, menzil veya küresel satış planlarını açıklamadı ancak SKYNOMAD ailesinin yakında resmen tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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