Xiaomi Avrupa'ya Elektrikli Otomobil İçin İlk Adımı Attı

Xiaomi, elektrikli otomobil işini Avrupa'ya taşımak için ilk somut adımı attı. Şirket, Almanya'da sekiz otomotiv bayi grubuyla ön anlaşma imzaladı. Bu anlaşmalar, Avrupa'daki satış ve satış sonrası hizmet ağının temellerini oluşturmayı hedefliyor.

Anlaşmalar, 3 Eylül'de Berlin'deki IFA 2026 kapsamında duyuruldu. Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing, gelişmeyi doğruladı. Anlaşma yapılan şirketler arasında Almanya'da 100 yılı aşkın geçmişe sahip bayi grupları yer alıyor. Bayiler, Xiaomi'yi yalnızca telefon veya otomobil üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak görüyor.

Xiaomi'nin SU7 modeliyle daha üst fiyat sınıfına yönelmesi iş birliğinde rol oynuyor. Ayrıca telefon, otomobil ve akıllı ev ürünlerini bir araya getiren ekosistemi de Avrupa planının parçası. Xiaomi, satış ağının yanı sıra Avrupa'da araç testlerine başlıyor. Şirket, İsveç, Almanya, İspanya ve İtalya'da toplam yedi merkezde test yapacak.

Test merkezleri arasında İsveç'in Arjeplog kış test merkezi ve Almanya'nın Nürburgring pisti bulunuyor. Buralarda araçların yüksek hız ve farklı koşullardaki davranışları kontrol edilecek. Xiaomi'nin Avrupa operasyonunun merkezi ise Münih'teki Ar-Ge merkezi olacak. Şirket, ağustos ayında küresel internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını açtı.

Kaynak: Haber Merkezi