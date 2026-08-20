Woody Johnson Aston Martin F1 Takımına Ortak Oldu

Amerikalı milyarder Woody Johnson, Aston Martin Formula 1 takımında azınlık hissesi satın aldı. Johnson, NFL takımı New York Jets'in sahibi ve Premier League ekibi Crystal Palace'ta yüzde 43 hisseye sahip. Aile şirketi Johnson & Johnson'ın net değerinin Haziran 2026 itibarıyla 20,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Johnson, derhal geçerli olmak üzere Aston Martin'in yönetim kuruluna başkan yardımcısı olarak katılacak, ancak hisse miktarı şu anda net değil. Lawrence Stroll şu anda takımın yüzde 33'üne sahip; kalan yüzde 67 ise birkaç önemli özel sermaye şirketi, devlet kurumu ve stratejik yatırımcı arasında dağılmış durumda. Aston Martin, "Bu yatırım, Formula 1'in özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı benzeri görülmemiş büyüme döneminde takımın güçlü çekiciliğini ve olumlu ivmesini daha da kanıtlıyor" dedi.

Johnson'ın odağı, özellikle ABD'de takımın ticari büyümesini desteklemek olacak ancak günlük yönetim görevleri üstlenmeyecek. Yönetim kurulu başkanı ve kontrol hissedarı Lawrence Stroll, şirketi yönetmeye ve kontrol etmeye devam edecek. Aston Martin, sezonun ilk yarısında kötü bir performans ve Honda ile yeni güç ünitesi ortaklığına başlamasının ardından Markalar Şampiyonası'nda şu anda 10. sırada.

Aston Martin'in 2026 aracı üzerinde geç çalışmaya başlaması ve Honda'nın yeni güç ünitesi düzenlemeleri için hedeflerini tutturamaması onları geriye düşürdü. Ancak Macaristan'daki son yarışa bir güncelleme getirdiler ve Honda bu hafta sonu Hollanda Grand Prix'sinde bir motor güncellemesi sunuyor. Formula 1 sezonu yaz arasının ardından Hollanda Grand Prix'sindeki Sprint hafta sonu ile devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi