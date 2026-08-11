Volkswagen Atlas Cross Sport 2026'da Tanıtılıyor

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni coupe-SUV modeli Atlas Cross Sport'u 10 Ağustos 2026'da tanıtacak. Yedi kişilik Atlas'ın beş kişilik versiyonu olan araç, eğimli tavan çizgisiyle dikkat çekiyor.

Model, 2018'den beri ürün gamında yer alıyor ve geçen yıl 31 binin üzerinde satıldı. Standart model kadar başarılı olmasa da şirket, finansal sınırlamalara rağmen bu seriyi yeni nesilde sürdürme kararı aldı.

İlk görseller, yeni modelin tavan dışında Nisan'da gösterilen ikinci nesil Atlas ile benzer olduğunu gösteriyor. Araçta 2.0 litre turboşarjlı dört silindirli motor ve önden çekiş veya dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunulması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi