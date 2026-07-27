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Volkswagen Grubu'nun Uygun Fiyatlı Elektrikli Araç Ailesi 70 Bin Siparişle Rekor Kırdı

Volkswagen Grubu'nun Uygun Fiyatlı Elektrikli Araç Ailesi 70 Bin Siparişle Rekor Kırdı
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Volkswagen Grubu, Avrupa'da 25 bin euro başlangıç fiyatıyla sunduğu yeni nesil elektrikli araç ailesine üç ayda 70 binden fazla sipariş aldı. Dört modelden oluşan seri, 290-450 km menzil ve 24-27 dakikada hızlı şarj özellikleriyle Çinli rakiplere gözdağı veriyor.

Volkswagen Grubu'nun Avrupa pazarında satışa sunduğu yeni nesil uygun fiyatlı elektrikli araç ailesi, üç ay gibi kısa bir sürede 70 binden fazla sipariş alarak rekor kırdı. 25 bin euro seviyesindeki başlangıç fiyatıyla dikkat çeken seri, Çinli rakiplere ve Avrupalı rakip markalara gözdağı veriyor.

Dört farklı model aynı teknik mimariyi paylaşıyor. ID. Polo, Skoda Epiq, Cupra Raval ve ID. Cross modelleri farklı gövde tipleriyle sunuluyor. Araçlarda 37 kWh LFP batarya ile 290 km, 52 kWh NMC batarya ile 450 km menzil seçenekleri bulunuyor. Motor güçleri 114 ile 222 beygir arasında değişiyor. Hızlı şarj desteği sayesinde araçlar yaklaşık 24-27 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor.

Avrupa'da 25 bin euro seviyesindeki başlangıç fiyatıyla Çinli elektrikli otomobillere ve Renault 5 gibi rakiplere doğrudan alternatif sunan bu modeller, elektrikli dönüşümde fiyat erişilebilirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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