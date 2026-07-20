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Volkswagen ve n+ İş Birliğiyle Geliştirilen Güvenlik Odaklı Elektrikli Bisiklet Serisi Tanıtıldı

Volkswagen ve n+ İş Birliğiyle Geliştirilen Güvenlik Odaklı Elektrikli Bisiklet Serisi Tanıtıldı
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Volkswagen, n+ iş birliğiyle Smart View güvenlik sistemi ve akıllı kasklı yeni elektrikli bisiklet serisini tanıttı. Sport ve Crossover modelleri 3.000 eurodan başlıyor.

Volkswagen, premium bisiklet üreticisi n+ ile iş birliği yaparak şehir içi ulaşım için yeni bir elektrikli bisiklet serisi tanıttı. Sport ve Crossover modelleri, sürücü güvenliğine odaklanarak geleneksel elektrikli bisikletlerden ayrışıyor.

Bisikletler, 'Smart View' güvenlik sistemi ile donatıldı. Arka kamera ve radar sensörleri sayesinde arkadan yaklaşan trafiği izleyen sistem, görüntü ve uyarıları gidon ekranına yansıtıyor. Aydınlatma sistemi ise otomotivden ilham alarak gündüz farı, fren lambası ve sinyal işlevi görüyor.

Akıllı Kask, bisikletin sinyalleriyle senkronize çalışıyor ve kaza anında acil durum bildirimi yapıyor. Sport modellerinin başlangıç fiyatı yaklaşık 3.000 euro olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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