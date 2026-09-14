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Volkswagen Beetle'ı dev Hot Wheels modeline dönüştürdü

Volkswagen Beetle'ı dev Hot Wheels modeline dönüştürdü
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Cambridgeshire'daki atölyesinde 1972 model Volkswagen Beetle'ı gerçek boyutlu bir Hot Wheels oyuncağına çeviren Ray Ramsay, uluslararası ödül yarışında finale kaldı.

64 yaşındaki Ray Ramsay, Cambridgeshire'daki Guyhirn'de bulunan atölyesinde 1972 model Volkswagen Beetle'ı gerçek boyutlu bir Hot Wheels modeline dönüştürdü. Dört yıl süren projede araca "Riddler" adı verildi. Yapımda mutfak çırpıcısından anten, mutfak dolabı kulplarından krom süslemeler ve bir okul tuvaletinin tavanından alınan plastik tavan kubbesi gibi yeniden kullanılmış ev eşyaları yer aldı.

Ramsay, aracın aslında küçük oyuncak arabalara benzemesini planlamadığını, tasarımın zamanla bu hale geldiğini söyledi. İlhamını 1960'lı yılların ABD otomobillerinden aldığını belirten Ramsay, "Pratiklik sıfır ama eğlence ve gülümseme faktörü tavanda" dedi. Riddler, Northamptonshire'daki Silverstone'da düzenlenen Hot Wheels Legends Tour'un İngiltere ayağını kazandı.

Mattel, yarışmayı kazanan tasarımı bir sonraki minyatür koleksiyon oyuncağına dönüştürecek. Ramsay'in arkadaşı Ben Tuckwell projenin bazı bölümlerinde ona yardım etti. Hot Wheels sözcüsü Nick Bailey aracı "olağanüstü bir yapım" olarak niteledi. Jüride eski Top Gear sunucusu Richard Hammond da yer aldı; finalistler arasında 1989 model Fiat Panda ve Avustralya'da patates taşımış 1951 model Tempo Matador kamyon da vardı.

Prostat kanseri teşhisi konan Ramsay, yarışma finalinden sonra aracını satarak bir kanser yardım kuruluşuna bağış toplamayı umuyor. Riddler'ı inşa etmenin tedavi sürecinde iyi bir oyalanma olduğunu ekleyen Ramsay, gördüğü desteğe teşekkür etmek istediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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