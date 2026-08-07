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Volkswagen ABD stratejisini değiştiriyor: Yeni pickup yolda

Volkswagen ABD stratejisini değiştiriyor: Yeni pickup yolda
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Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'de büyüme hedefiyle yönetim ve ürün stratejisini yeniliyor. Audi'nin satış şefi Marco Schubert, ABD operasyonlarının başına getirilirken, şirket on yıl sonuna kadar ABD'de üretilecek yeni bir pickup modeli sunmayı planlıyor. Volkswagen ayrıca büyük SUV segmentinde de fırsat görüyor; ancak Chattanooga'daki elektrikli ID.4 üretimi planlanandan önce durduruldu.

Alman otomotiv grubu Volkswagen, ABD stratejisini yeni yönetim ve güncellenmiş ürün yelpazesiyle değiştirmeyi planlıyor. Şirket kaynağı, bu kapsamda yeni bir pickup kamyonet sunulacağını belirtti.

Audi'nin satış şefi Marco Schubert, şirketten ayrılan Kjell Gruner'ın yerine ABD'ye atandı. Alman iş dünyası gazetesi Handelsblatt bu planları ilk olarak duyurdu.

Volkswagen markasının başkanı Thomas Schaefer, şu anda sunulmayan pickup ve büyük SUV segmentlerinde büyüme fırsatı görüyor. İlk pickup'ın on yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi ve ABD'de üretilmesi hedefleniyor. Volkswagen'in Tennessee'deki Chattanooga tesisinde elektrikli ID.4 üretimi ise planlanandan önce durduruldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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