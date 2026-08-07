Volkswagen ABD stratejisini değiştiriyor: Yeni pickup yolda

Alman otomotiv grubu Volkswagen, ABD stratejisini yeni yönetim ve güncellenmiş ürün yelpazesiyle değiştirmeyi planlıyor. Şirket kaynağı, bu kapsamda yeni bir pickup kamyonet sunulacağını belirtti.

Audi'nin satış şefi Marco Schubert, şirketten ayrılan Kjell Gruner'ın yerine ABD'ye atandı. Alman iş dünyası gazetesi Handelsblatt bu planları ilk olarak duyurdu.

Volkswagen markasının başkanı Thomas Schaefer, şu anda sunulmayan pickup ve büyük SUV segmentlerinde büyüme fırsatı görüyor. İlk pickup'ın on yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi ve ABD'de üretilmesi hedefleniyor. Volkswagen'in Tennessee'deki Chattanooga tesisinde elektrikli ID.4 üretimi ise planlanandan önce durduruldu.

Kaynak: Haber Merkezi