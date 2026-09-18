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Volkswagen, ABD'de 208.724 aracı geri çağırıyor

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Volkswagen, ABD'de 208.724 aracı geri çağırıyor
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Volkswagen, hatalı direksiyon kutusu cıvatası nedeniyle ABD'de 208 bin 724 aracı geri çağırma kararı aldı.

Volkswagen (VOWG.DE), ABD'de 208.724 aracı, kırılarak direksiyon kontrolünün kaybına yol açabilecek hatalı bir direksiyon kutusu cıvatası nedeniyle geri çağırıyor.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kararını cuma günü duyurdu. İşte NHTSA'nın açıklamasından bazı ayrıntılar:

Kaynak: Haber Merkezi
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