Volkswagen, ABD'de 208.724 aracı geri çağırıyor

Volkswagen, ABD'de 208.724 aracı geri çağırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Volkswagen, hatalı direksiyon kutusu cıvatası nedeniyle ABD'de 208 bin 724 aracı geri çağırma kararı aldı.
Volkswagen (VOWG.DE), ABD'de 208.724 aracı, kırılarak direksiyon kontrolünün kaybına yol açabilecek hatalı bir direksiyon kutusu cıvatası nedeniyle geri çağırıyor.
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kararını cuma günü duyurdu. İşte NHTSA'nın açıklamasından bazı ayrıntılar:
Kaynak: Haber Merkezi