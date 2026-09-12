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VinFast’ın küresel CEO’su kurucunun oğlu oldu

VinFast’ın küresel CEO’su kurucunun oğlu oldu
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Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast, kurucusu Pham Nhat Vuong'un en büyük oğlu Pham Nhat Quan Anh'ı küresel CEO olarak atadı. Şirket, zararını azaltmak ve yurt dışında büyümek için yeniden yapılanma planlıyor.

Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast, cumartesi günü Yönetim Kurulu Başkanı Pham Nhat Quan Anh'ı küresel CEO olarak atadı. Anh, kurucu Pham Nhat Vuong'un en büyük oğlu. Zarar eden şirket, yeniden yapılanma ve yurt dışına açılma planı yapıyor.

Mayıs ayında küresel başkan olarak atanan 33 yaşındaki Anh, VinFast Vietnam'ın da başkanı ve CEO'su olacak. Şirket, Güneydoğu Asya ve Hindistan gibi kilit pazarlarda büyüme ararken daha az varlığa dayalı bir şirkete dönüşmeyi planlıyor.

Şirket açıklamasında, Anh'ın yeni büyüme aşamasına giren VinFast'ın tüm operasyonları için nihai ve kapsamlı sorumluluğu üstleneceği belirtildi. Anh, babası kurucu Pham Nhat Vuong'un yerine CEO olacak. Vuong, VinFast yönetim kurulunda görevini sürdürecek.

Anh, VinFast'ın beşinci CEO'su olacak. Önceki CEO'lar arasında eski General Motors yöneticisi James DeLuca, eski Opel şefi Michael Lohscheller ve şirketi Nasdaq'ta halka arza götüren Le Thi Thu Thuy bulunuyor.

Mayıs ayında VinFast, yaklaşık 530 milyon dolar değerindeki üretim varlıklarını, yaklaşık 6,9 milyar dolarlık borcu da devralacak bir alıcı grubuna aktaran bir yeniden yapılanma planını açıklamıştı. Bu adım, otomobil üreticisinin gelecekteki sermaye ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor.

Anlaşmanın karmaşıklığı ve Vingroup ile Vuong'a bağlı yatırımcıların sürece dahil olması bazı analist ve hissedarlarda endişe yarattı. VinFast, ilk çeyrek gelirinin yaklaşık %42 arttığını ancak net zararının büyüdüğünü bildirdi. Şirket, Vietnam'ın en büyük holdingi ve VinFast'ın ana şirketi Vingroup'un kurucusu ve başkanı Vuong'dan sürekli finansal destek alıyor.

Anh, Singapore Management University mezunu. VinFast Auto'nun başkanı olmadan önce VinFast ve diğer Vingroup şirketlerinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Vingroup bünyesindeki çelik üreticisi VinMetal'in CEO'luğunu sürdürecek.

Aynı gün, Vuong'un ikinci oğlu Pham Nhat Minh Hoang, VinFast bağlantılı taksi şirketi GSM'in küresel CEO'su olarak atandı; Nguyen Quoc Tuan da küresel başkan oldu. GSM, 2028'de Hong Kong'da borsa kotasyonu planlıyor ve 2026-2030 arasında VinFast'tan yaklaşık 1 milyon elektrikli araç ile 4 milyon elektrikli scooter almayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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