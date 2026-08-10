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Unifor GM ile Görüşmelere Başladı

Unifor GM ile Görüşmelere Başladı
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Unifor, 10 Ağustos'ta GM ile 4.600'den fazla üyesi için görüşmelere başladı. Ford çerçevesini temel alan müzakerelerde, işten çıkarılan üyelerin durumu ve tesislerin geleceği ele alınıyor. Sendika, 21 Ağustos'a kadar geçici anlaşma hedefliyor.

Unifor, 10 Ağustos 2026'da General Motors (GM) ile Ontario'daki tesislerde 4.600'den fazla üyesi adına toplu sözleşme görüşmelerine başladı. Unifor Ulusal Başkanı Lana Payne, Ford ile imzalanan çerçeve anlaşmasının sağlam bir temel oluşturduğunu ve GM'nin Kanada'daki operasyonları ve otomotiv işlerinin geleceği hakkında anlamlı görüşmeler yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Unifor, Oshawa'daki GM fabrikasında 2.750, Ingersoll'daki atıl CAMI fabrikasında 1.050, St. Catharines Propulsion fabrikasında 700 ve Woodstock'taki Parça Dağıtım Merkezi'nde 110 üyeyi temsil ediyor. Görüşmeler başlarken, üyelerin yaklaşık %30'u işten çıkarılmış durumda. GM ile görüşmeler, Ford ile yeni üç yıllık toplu iş sözleşmesinin onaylanmasının ardından geliyor. Sendika, 21 Ağustos'a kadar geçici bir anlaşmaya varmayı hedefliyor.

Unifor GM Ana Toplu Sözleşme Komitesi Başkanı Trevor Longpre, üyelerin Ford çerçevesine saygı gösterilmesini ve tesislerin geleceği konusunda kesinlik beklediğini ifade etti. Pazarlık ekibi, üyelerin ve bağımlı ailelerin haklarını koruyan bir anlaşma için çalışıyor. Unifor, Kanada'nın en büyük özel sektör sendikasıdır ve 320.000 işçiyi temsil etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi
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