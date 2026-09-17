Unifor'dan Stellantis'e Brampton çağrısı: Satma, yeniden donat

Kanada'daki Stellantis işçilerini temsil eden Unifor, şirketin Brampton, Ontario'daki fabrikasını satmak yerine daha önce taahhüt ettiği gibi yeniden donatmasını istiyor. Stellantis geçen cuma, Kanada merkezli zırhlı araç üreticisi Roshel ile Brampton fabrikasının olası satışına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Fabrika 2023'ten beri atıl durumda. Başlangıçta Jeep Compass üretimi için yeniden donatılacaktı, ancak şirket bu planı 2025 başında durdurdu ve söz konusu modelin üretimini ABD'ye taşıyacağını açıkladı.

Unifor ulusal başkanı Lana Payne, Windsor'da düzenlediği basın toplantısında sendikanın satış kararını kabul etmediğini söyledi. Payne, Stellantis'in Brampton'dan çıkma konusunda yüzde yüz ciddi olduğunu ve şu anda tek planının bu olduğunu belirtti. Sendikanın tutumunun değişmediğini vurgulayan Payne, Brampton için en iyi yolun vaat edilen Jeep Compass üretimi için yeniden donatıma başlanması olduğunu söyledi. "Kapatmayın, satmayın. Fabrikanın bütünlüğünü gelecekteki araç üretimine köprü olarak koruyun" dedi.

Unifor, Stellantis'ten çarşamba günü Brampton fabrikasını kapatma veya satma olasılığına dair bilgi aldığını açıkladı. CBC, bir işçinin paylaştığı Stellantis mektubuna göre şirketin Kanada'ya "sıkı sıkıya" bağlı olduğunu bildirdi. Mektupta şirketin Kanada'daki 101. yılında Windsor'da araç üretmeye, Etobicoke döküm tesisini işletmeye ve Windsor'daki mühendislik merkezinde ileri araştırma-geliştirmeye yatırım yapmaya devam ettiği belirtildi. Stellantis, Unifor ile görüşmeye açık olduğunu ve sendikayı Roshel ile görüşerek Brampton fabrikasına ilişkin vizyonlarını anlamaya teşvik ettiğini söyledi. Mektuba göre şirket, Brampton'a üretimi geri getirmek için bir dizi seçeneği değerlendirdi, ancak hiçbiri tesiste sürekli operasyonu destekleyecek sürdürülebilir uzun vadeli bir iş modeli sunmadı.

CBC, Stellantis, Roshel ve Innovation, Science and Economic Development Canada'dan yorum istedi. Ford ve Joly, Stellantis'in olası satış sinyalinin ardından şirkete Brampton fabrikasında yeni bir model üretmesi çağrısı yaptı. Sendika ayrıca sanayi bakanından netlik istedi.

Payne, sendika Roshel ile yapılan mutabakat zaptını öğrenene kadar Stellantis ile görüşmelerde şirketin Brampton'a bağlı olduğu mesajının verildiğini söyledi. Roshel'in devreye girmesinin sendikanın Stellantis ile yürüttüğü toplu pazarlığı engellediğini ve ek komplikasyonlar yarattığını belirtti. Şirket ile sendika arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 20 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Payne çarşamba günü federal Sanayi Bakanı Mélanie Joly'ye bir mektup göndererek hükümetin Stellantis ile mutabakat zaptı konusunda hangi görüşmeleri yaptığını, hangi seçeneklerin değerlendirildiğini ve bir satışı onaylayıp onaylamadığını sordu. "Bu fabrikayı bir ticaret savaşının ortasında ve toplu pazarlığın ortasında satmak savunulamaz" dedi. Haberde ayrıca Stellantis'in Carney'e göre Brampton fabrikasını dolduracak yeni bir model aradığı ve Unifor ile Stellantis arasındaki görüşmelerin Brampton fabrikasının geleceği konusunda çıkmaza girdiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi