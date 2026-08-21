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Türkiye'de elektrikli araç sayısı 464 bin 873'e ulaştı

Türkiye'de elektrikli araç sayısı 464 bin 873'e ulaştı
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EPDK verilerine göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 464 bin 873'e, şarj noktası sayısı ise 46 bin 665'e yükseldi. AC şarj noktaları 26 bin 204, DC şarj noktaları 20 bin 461 olarak kaydedildi. ZES, soket sayısında lider; Togg'un Trugo ağı ikinci sırada.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, 2026 yılı temmuz ayına ilişkin resmi verileri açıkladı. Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 464 bin 873'e, toplam şarj noktası sayısı ise 46 bin 665'e çıktı.

AC şarj noktaları 26 bin 204'e, DC şarj noktaları ise 20 bin 461'e ulaştı. Soket sayısında liderlik ciddi farkla ZES'te bulunurken, ikinci sırada Togg'un şarj ağı Trugo, üçüncü sırada ise Voltrun yer alıyor.

EPDK, geçmiş yıllardaki elektrikli otomobil sayılarını da hatırlattı: 2024'te 185 bin 513, 2023'te 80 bin 826, 2022'de ise 14 bin 896 adet. Geçtiğimiz yılın sonunda toplam elektrikli araç sayısı 373 bin 733 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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