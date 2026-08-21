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İdlib'de Patlayıcı İnfilakı: 3 Ölü, 6 Yaralı

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Suriye'nin İdlib kentine bağlı Ayn el-Kasab köyünde bir evde balıkçılıkta kullanılan patlayıcı maddeler infilak etti. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Ayn el-Kasab köyündeki bir evde patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İdlib vilayetine bağlı Ayn el-Kasab köyünde patlamanın meydana geldiği evde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Söz konusu evdeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Meydana gelen patlamanın kaynağı olarak Ayn el-Kasab köyündeki bir evin içinde bulunan ve balıkçılıkta kullanılan patlayıcı maddeler gösterildi.

Kaynak: AA
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