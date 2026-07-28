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Türkiye'de motosiklet sayısı rekor kırdı, denetimler arttı

Türkiye'de motosiklet sayısı rekor kırdı, denetimler arttı
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TÜİK verilerine göre Mart 2026'da trafikteki motosiklet sayısı tarihi zirveye ulaştı. Yeni araçların %34,8'ini oluşturan motosikletlerin toplam parktaki payı %21,2 oldu. TÜVTÜRK denetimlerinde her 100 motosikletten 17'si ağır kusurlu bulunurken, en yaygın sorunlar fren, lastik ve aydınlatma olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2026 itibarıyla trafikteki motosiklet sayısı tarihi seviyeye ulaştı. Yeni tescil edilen araçların %34,8'ini oluşturan motosikletler, toplam araç parkının %21,2'sine ulaştı. Bu durum, denetim ve muayenelerin önemini artırdı.

Tüvtürk istasyonlarında yapılan denetimlerde her 100 motosikletten yaklaşık 17'si ağır kusurlu veya emniyetsiz bulunuyor. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği, periyodik muayenesini yaptırmayan ya da ağır kusurlarını gidermeyen sürücüler ağır cezalarla karşılaşıyor. Kolluk kuvvetleri bu araçları trafikten men edip otoparka çekiyor.

Muayene raporlarına göre en sık rastlanan kusurlar fren sistemi, aşınmış lastikler ve arızalı aydınlatma. TÜVTÜRK, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'daki 7 özel istasyonda motosikletler için özel fren test cihazları kullanıyor. Sürücülerin muayene öncesi lastik diş derinliği, sinyalizasyon ve stop lambalarını kontrol etmesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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