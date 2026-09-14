Toyota ve IVECO'dan hidrojenli tır iş birliği

Toyota, hidrojen yakıt hücresi teknolojisini ağır ticari araç pazarında yaygınlaştırma hamlelerine bir yenisini ekledi.

Scania ile iş birliğinin ardından marka, şimdi de İtalyan üretici IVECO ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen EMPOWER projesi kapsamında yürütülen ortaklıkla, ağır hizmet sınıfında yeni nesil bir hidrojenli tır geliştiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi