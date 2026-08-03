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Toyota, Finlandiya Rallisi'nde Podyuma Damga Vurdu

Toyota, Finlandiya Rallisi'nde Podyuma Damga Vurdu
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Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası Finlandiya Rallisi'ni ilk üç sırada tamamlayarak podyumun tamamını elde etti.

İSTANBUL (AA) - Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Finlandiya Rallisi'ni ilk üç sırada tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. Fin pilot Sami Pajari, co-pilotu Marko Salminen ile altı etap zaferi kazanarak üst üste ikinci WRC zaferine ulaştı. Pajari, son güne 46,4 saniye avantajla başladığı ralliyi en yakın rakibi Oliver Solberg'in 26,7 saniye önünde bitirdi ve Fin pilotların WRC tarihindeki 200. galibiyetini elde etti.

Oliver Solberg ve Elliott Edmondson ikinci sırada yer alırken, şampiyona lideri Elfyn Evans üçüncü oldu. Evans, güç etabını da kazanarak liderliğini 201 puanla korudu. Pajari 171 puanla ikinci sıraya yükseldi. Takamoto Katsuta ise 6. sırayı aldı. Sebastien Ogier ise kazayla yarış dışı kaldı.

Markalar Şampiyonası'nda Toyota puanını 514'e çıkararak farkı 174 puana yükseltti. Toyota Gazoo Racing takım patronu Jari-Matti Latvala da kendi evinde sınıfını birinci, genel klasmanda 8. sırada tamamladı. Takımın bir sonraki yarışı Paraguay Rallisi olacak. Takım Müdür Yardımcısı Juha Kankkunen, podyumun üç basamağını da Toyota pilotlarının oluşturmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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