Toyota yıllık kar tahminini yükseltti, Çin satışları zayıf

Toyota, Çin'deki zayıf satışlar nedeniyle beşinci çeyrek üst üste kar düşüşü bildirmesine rağmen, yıllık işletme karı tahminini zayıf yenin etkisiyle %13 artırdı. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Mart ayında sona erecek mali yıl için işletme karı tahminini 3 trilyon yenden 3,4 trilyon yene (21,6 milyar dolar) yükseltti.

Şirket, gözden geçirilmiş döviz kuru varsayımlarının yanı sıra Orta Doğu'ya alternatif lojistik yolların kurulmasıyla desteklenen satış artışları gibi pazarlama iyileştirmeleri de biriktirdiklerini belirtti. Bu iyimser revizyon ve hisse geri alım duyurusu hisseyi yükseltmekte başarısız oldu; otomobil üreticisinin hisseleri öğleden sonra işlemlerde %2,3 değer kaybetti.

Nisan-Haziran ilk çeyreğinde işletme karı, sekiz analistin medyan tahmini olan 1,11 trilyon yene kıyasla, %9 düşüşle 1,06 trilyon yen oldu. Revize edilen yıllık kar görünümü, geçen ay Japonya'nın Kyushu adasında meydana gelen ve tedarikçilerin üretimini aksatıp Toyota'yı dört yerli fabrikasında üretimi durdurmaya zorlayan ölümcül depremin etkisini de hesaba katmadı.

Toyota, 1 trilyon yene kadar hisse geri alımı yapmayı ve 200 milyon hisseyi iptal etmeyi planladığını açıkladı. Ayrıca, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki güçlü talebi gerekçe göstererek yıllık araç sevkiyat hedefini 100.000 adet artırarak 9,7 milyona yükseltti. Bu bölgeler, Toyota'nın Nisan-Haziran çeyreğinde satış artışı bildirdiği birkaç piyasa arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi