Toyota Camry'de Yazılım Hatası: 16 Bin Araç Geri Çağrıldı

Avustralya'da binlerce Toyota Camry, bir yazılım hatası nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın bildirimine göre, geri çağırma 2024-2026 model yıllarına ait 16.238 aracı kapsıyor.

Yazılım hatası, kombinasyon göstergesinin hız göstergesi, sinyal ve tehlike lambaları, emniyet kemeri hatırlatıcısı gibi görsel ve işitsel uyarıları göstermesini engelleyebiliyor. Bu durum, kritik güvenlik bilgilerinin kaybolmasına ve kaza riskinin artmasına yol açabilir.

Toyota Avustralya, etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçip ücretsiz onarım için randevu ayarlayacak. Şirketin yerel birimi, sorunun küresel bir geri çağırmanın parçası olup olmadığı konusunda henüz yorum yapmadı.

Hibrit Camry, Avustralya'nın en çok satan sedanı olmasına rağmen, BYD Seal EV ve Seal 6 gibi Çinli rakiplerin rekabetiyle karşı karşıya. Camry satışları 2026'da Temmuz 2025'e göre yüzde 40 artış gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi