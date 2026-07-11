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Toyota Çin'de Makyajlanmış Avalon'u Tanıttı

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Toyota, Çin'de Avalon modelinin makyajlı versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yenilenen araç, Camry ve Crown'dan tasarım ipuçları alırken, C şeklinde aydınlatma üniteleri ve büyük bir ızgaraya sahip. ABD'de üretimi durdurulan model, Çin'de satışta kalmaya devam ediyor.

Toyota, Çin'de Avalon modelinin makyajlı versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yenilenen araç, Camry ve Crown'dan tasarım ipuçları alıyor. Toyota, 2022'den sonra ABD'de Avalon üretimini durdurmuştu ancak araç Çin'de satışta kaldı. İlk makyaj 2022'de, ikincisi ise Temmuz 2024'te yapılmıştı. Şimdi üçüncü makyajla gelen Avalon, C şeklinde aydınlatma üniteleri ve dikey çubuklu büyük bir ızgaraya sahip. Ayrıca dikey hava perdeleri ve köşeli bir ön tampon da bulunuyor. Yan profil büyük ölçüde aynı kalsa da, güncellenmiş 17 ve 18 inç alaşım jantlar bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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