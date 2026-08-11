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Toyota 655 Bin Camry'yi Geri Çağırdı: Güvenlik Göstergelerinde Ekran Hatası

Toyota 655 Bin Camry'yi Geri Çağırdı: Güvenlik Göstergelerinde Ekran Hatası
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Toyota, sinyal ve tehlike ışıklarını devre dışı bırakabilen ekran hatası nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 655 bin Camry'yi geri çağırıyor. Çoğu ABD'de satılan araçlar için ücretsiz yazılım güncellemesi yapılacak.

Toyota, Salı günü yaptığı açıklamayla, yaklaşık 655 bin Camry aracını geri çağırdığını doğruladı. Geri çağırmanın nedeni, araç çalıştırıldığında sinyal ve tehlike ışıkları gibi güvenlik göstergelerini devre dışı bırakabilen bir ekran hatası. ABD'de 508 binden fazla 2025-2026 model Camry Hybrid bu durumdan etkileniyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) belgelerine göre, araçlarda bulunan 7 inçlik ekran başlangıçta boş kalabiliyor. Bu da emniyet kemeri hatırlatıcıları ve kontakta anahtar uyarıları gibi ikazların çalışmamasına yol açabiliyor. NHTSA, bu arızaların hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının kaza riskini artırdığını belirtiyor.

Toyota Motor North America, etkilenen araç sahiplerini yetkili bayilere yönlendirecek. Bayiler, ücretsiz yazılım güncellemesi yapacak. ABD'de sahip mektupları 21 Eylül'de gönderilmeye başlanacak ve bildirimlerin Ekim başında tamamlanması bekleniyor. Geri çağırma, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya ve diğer bölgeleri kapsıyor. Etkilenen araçlar Aralık 2023 ile Temmuz 2026 arasında ABD, Japonya ve Tayland'daki üç tesiste üretildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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