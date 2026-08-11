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Toyota Camry Hibrit için dev geri çağırma: 508 bin 354 araç

Toyota Camry Hibrit için dev geri çağırma: 508 bin 354 araç
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Toyota, ABD'de 2025 ve 2026 model bazı Camry Hibrit araçlarını geri çağırıyor. Gösterge panelindeki yazılım arızası nedeniyle kritik güvenlik uyarıları görüntülenemiyor; bu durum kaza riskini artırabiliyor. Şirket, sorunu ücretsiz yazılım güncellemesiyle çözecek.

Toyota, ABD'de 2025 ve 2026 model bazı Camry Hibrit araçlar için geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, geri çağırma kapsamında 508 bin 354 adet araç bulunuyor. Geri çağırmanın nedeni, gösterge panelindeki yazılım arızası olarak açıklandı.

Bu yazılım sorunu, araç çalıştırıldığında gösterge panelinde kritik güvenlik bilgilerinin görüntülenmemesine yol açabiliyor. Bu nedenle dörtlü flaşörler, dönüş sinyalleri, emniyet kemeri uyarı sistemi ve akıllı anahtar hatırlatıcısı gibi göstergeler devre dışı kalabiliyor. NHTSA, bu durumun kaza ve yaralanma riskini artırabileceğini belirtti. Toyota, yetkili servislerde ücretsiz yazılım güncellemesi yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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