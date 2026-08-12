Toyota Camry Hybrid Geri Çağırıyor: 508 Bin Araç

Toyota, bazı 2025-2026 model Camry Hybrid araçlarını geri çağırdığını duyurdu. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, etkilenen araçlar federal güvenlik kurallarını karşılamıyor. Araç sahipleri, ücretsiz onarım için yerel bayilere başvurabilir.

Geri çağırma kapsamında 508.354 araç bulunuyor. Sorun, gösterge paneli ekranının açılışta devre dışı kalabilmesiyle ilgili. Bu durum, tehlike ışıkları, sinyal lambaları, emniyet kemeri uyarı sistemi ve akıllı anahtar hatırlatıcısını devre dışı bırakabilir. NHTSA yetkilileri, etkilenen araçların federal güvenlik standartlarını da karşılamadığını belirtti.

Geri çağırma, belirli 2025-2026 Camry Hybrid araçlarını kapsıyor. Araç sahipleri, yerel bayilere giderek gösterge paneli yazılımının ücretsiz güncellenmesini sağlayabilir. Sahiplerine bildirim mektuplarının 21 Eylül'de postalanacağı açıklandı. Soruları olanlar Toyota müşteri hizmetlerini 1-800-331-4331 numarasından arayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi