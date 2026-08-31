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Togg T6X için hedeflenen fiyat hala 1,3 milyon TL bandı

Togg T6X için hedeflenen fiyat hala 1,3 milyon TL bandı
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Togg'un yeni modeli T6X'in tasarımı ve çıkış tarihi merak edilirken, Tosyalı tahmini fiyat için daha önce yaptığı açıklamayı yineledi.

Togg T6X prototip tasarımı merakla beklenirken, modelin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı da gündemdeki yerini koruyor. Tosyalı, Togg T6X'in tahmini fiyatıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayarak hedeflerinin değişmediğini belirtti.

Çok rekabetçi bir fiyatla pazara giriş yapacağı açıklanan modelin, mevcut fiyatların yarısına satılacağı ifade edilmişti. Bu doğrultuda Togg T6X için hedeflenen 1,3 milyon TL bandının hala geçerli olduğu görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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