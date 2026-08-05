Togg'dan LFP batarya açıklaması: Uzun menzilli modellerde kullanılacak

Togg, uzun süredir gündemde olan LFP batarya kullanımını ilk kez resmi olarak doğruladı. Şirket, yeni T10X ve T10F modellerinin uzun menzilli versiyonlarında LFP bataryaya geçtiğini dijital kullanım kılavuzuna ekledi.

Kılavuzda "LFP batarya için (varsa)" başlığı altında, cihazın her 10 şarjda bir %100'e kadar şarj edilmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde ön göstergede uyarı mesajı çıkacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi