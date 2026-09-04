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Tesla'nın Yeni Otomatik Çarpışma Önleme Sistemi: FSD Artık Manuel Sürüşte de Aktif

Tesla'nın Yeni Otomatik Çarpışma Önleme Sistemi: FSD Artık Manuel Sürüşte de Aktif
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Tesla, manuel sürüşte bile devreye giren ve FSD yapay zekasını kullanan Otomatik Çarpışma Önleme özelliğini tanıttı. Sistem, kaçınılmaz çarpışmalarda engelin etrafından otomatik kaçış manevraları yapıyor.

Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde yeni bir dönemeç olarak Otomatik Çarpışma Önleme adlı aktif güvenlik özelliğini filosuna ekledi. Bu sistem, sürücü aracı tamamen manuel kullanırken bile olası bir kazayı önlemek amacıyla Tam Otonom Sürüş (FSD) yapay zekasını otomatik olarak devreye sokuyor. Şimdiye kadar FSD yazılımı yalnızca sürücü tarafından aktifleştirildiğinde tehlikeleri öngörüp kaçınma manevraları yapabiliyordu. Yeni güncellemeyle Tesla, yapay zeka nöral ağlarına güven artırarak FSD'yi Otomatik Acil Frenleme gibi acil durum güvenlik müdahale aracı olarak konumlandırıyor.

Sistem, manuel sürüş sırasında iki temel kaza senaryosunda aktif oluyor. İlki, kaçınılmaz önden çarpışmalar; standart frenleme yerine engelin etrafından dolanmanın daha güvenli olduğu durumda FSD anlık başlatılıyor. Araç şerit değiştirip engelden kaçıyor, güvenliğe ulaşınca kontrolü sürücüye devrediyor. Bu senaryo otoyollarda 137 km/s hıza kadar geçerli. İkinci senaryo ise sürücünün dikkat dağınıklığı veya kontrol kaybı yaşaması; araç kontrolü otomatik üstlenip güvenli bir noktaya yönlendiriyor.

Sistemin çalışması için araçta FSD paketinin satın alınmış ve aktifleştirilmiş olması gerekiyor. Acil durum manevrası sırasında araç, panik tepkilerini engellemek için gaz pedalını duyarsızlaştırıyor. Frene basmak aracı yavaşlatıyor ancak kaçış manevrasını iptal etmiyor; sürücünün sistemi durdurması için direksiyona kararlı ve sert bir kuvvet uygulaması şart.

Kaynak: Haber Merkezi
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