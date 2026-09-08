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Tesla'nın Sürücüsüz Aracı Cybercab Ücretli Yolcu Taşımaya Başladı

Tesla'nın Sürücüsüz Aracı Cybercab Ücretli Yolcu Taşımaya Başladı
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Tesla'nın direksiyonsuz ve pedalsız elektrikli aracı Cybercab, ABD'nin Austin kentinde ücretli robotaksi hizmeti vermeye başladı. Federal güvenlik standartları konusunda ise NHTSA inceleme başlattı.

Tesla'nın tamamen otonom iki kişilik elektrikli otomobili Cybercab, Austin'de ücretli yolcu taşımacılığına başladı. Direksiyon ve pedal içermeyen araç, Robotaxi uygulamasıyla çağrılıyor. Kamera ve sensörlerle çevresini algılayan Cybercab, insan müdahalesi olmadan seyahat ediyor. Hizmet kapsamında Model Y araçları da kullanılıyor ve Dallas, Houston, Miami, Orlando ve Tampa'nın bazı bölgelerinde sunuluyor.

Ticari kullanımın ardından ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 1.000 Cybercab için inceleme başlattı. İncelemede Tesla'nın araçların federal güvenlik standartlarına uygunluğunu nasıl belgelediği ele alınıyor. Mevcut standartlar, sürücü kontrollerini zorunlu kıldığı için Cybercab'in yapısının bu kurallara nasıl uyacağı soru işareti oluşturuyor. NHTSA, Tesla'nın teknik verilerini ve uygunluk değerlendirme sürecini inceleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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