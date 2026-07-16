NTSB: Tesla sürücüsü, Teksas'taki ölümcül kazada evin içine hızla daldı

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 44 yaşındaki sürücünün Tam Otomatik Sürüş (FSD) özelliğini etkinleştirdiğini ve ardından gaz pedalına tamamen basarak sistemi manuel olarak devre dışı bıraktığını belirtti. Araçtan alınan elektronik verilere göre, 2025 model araç kaza anında 70 mil/saat (113 km/s) üzerinde bir hızla ilerliyordu. 30 mil/saat hız sınırı olan yerleşim bölgesindeki iki şeritli yolda meydana gelen kazada Martha Avila hayatını kaybetti.

NTSB, daha önce de sürücü destek sistemlerinin kullanıldığı çok sayıda Tesla kazasını araştırmıştı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de kazayı soruşturuyor. Tesla, Autopilot ve FSD sistemlerinin sürücülerin tam dikkatini gerektirdiğini ve aracı otonom hale getirmediğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi