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NHTSA, Tesla'nın far sorunu için geri çağırma talebini reddetti

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NHTSA, Tesla'nın yaklaşık 20 bin aracı kapsayan far sorunu için geri çağırmadan muaf tutulma talebini reddetti. Farların parlama riski oluşturduğu belirtildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın 2024 yılında yaptığı ve yaklaşık 20 bin aracı kapsayan far sorunu için geri çağırmadan muaf tutulma talebini reddetti. Tesla, sorunun motorlu taşıt güvenliği açısından önemsiz olduğunu savunmuştu.

NHTSA ise Tesla'nın bu sonucuna katılmadığını ve farların çevredeki trafik veya araç sürücüsü için parlama riskini artırdığını belirtti. Geri çağırma, 2017-2023 model yılına ait yaklaşık 19.900 Tesla Model 3 ve Model Y aracını kapsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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