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Musk, HW3 Araçlara Yeni AI5 Yükseltmesini Düşünüyor: Zaman ve Maliyet Belirsizliği Sürüyor

Musk, HW3 Araçlara Yeni AI5 Yükseltmesini Düşünüyor: Zaman ve Maliyet Belirsizliği Sürüyor
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Elon Musk, 2026 ikinci çeyrek toplantısında HW3 donanımlı araçlara yeni nesil FSD için yükseltme yapılabileceğini ima etti, ancak net bir taahhüt vermedi.

Musk, HW3 araçların yükseltilmesinin mantıklı olacağını ve bir noktada finansal olarak uygun hale geleceğini söyledi. Ancak zaman, donanım ve maliyet konusunda taahhütte bulunmadı.

Dikkat çekici nokta, yükseltmenin mevcut Hardware 4 yerine henüz geliştirme aşamasındaki yeni bir yapay zeka bilgisayarına yapılmasıdır. Musk, bu donanımın üretiminin gelecek yıl ortalarında başlayabileceğini ifade etti. AI5 platformu ise öncelikle Optimus robotunda kullanılacak.

Tesla, 2016'dan beri tüm araçlarının otonom sürüş donanımına sahip olduğunu söyleyerek FSD paketini sattı, ancak Musk sonradan HW3'ün denetimsiz FSD seviyesine ulaşamadığını kabul etti. HW3'ün bellek bant genişliği Hardware 4'ün sekizde biri. Tesla'nın sözünü tutmak için yaklaşık 4 milyon aracın bilgisayarını değiştirmesi veya tazminat ödemesi gerekebilir. Şirket, HW3 araçlara sınırlı FSD v14 Lite sunmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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