Haberler

Tesla FSD Supervised Avrupa'da Altıncı Onayı Aldı: Slovenya

Tesla FSD Supervised Avrupa'da Altıncı Onayı Aldı: Slovenya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya'nın da sistemi onaylamasıyla Tesla'nın gelişmiş sürüş destek sistemi FSD Supervised, Avrupa'da 6 ülkede kullanıma girmiş oldu. Tesla için asıl belirleyici oylama ise 6 Ekim'de yapılacak.

Tesla'nın gelişmiş sürüş destek sistemi FSD Supervised, Slovenya'nın da onayıyla Avrupa'da altıncı ülkede kullanılabilir hale geldi. Daha önce Hollanda, Litvanya, Estonya, Danimarka ve Belçika sisteme izin vermişti.

Asıl kritik tarih ise 6 Ekim. Avrupa Birliği genelinde yapılacak oylamada sistemin daha geniş çapta kullanımı ele alınacak. Onay için nüfus yeterliliği de gerektiğinden Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük pazarların kararı önemli. Olumlu sonuç çıkarsa Tesla, ülke ülke onay beklemeden yazılımını Avrupa'da hızla yaygınlaştırabilecek.

Ancak FSD Supervised, adındaki 'Full Self-Driving' ibaresine rağmen tam otonom değil. Sistem birçok sürüş görevini üstlense de sürücünün yolu izlemesi ve müdahaleye hazır olması şart. Yasal sorumluluk da sürücüde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

Şampiyonlar Külliye'de! Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Husilerden Suudi Arabistan'a büyük saldırı! Kritik üs hedefte

Arap ülkesine kabusu yaşattılar
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Ters kelepçe ile alınan Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak

Telefon dünyasında bir ilk gerçekleşiyor! Fiyatı ise cep yakacak