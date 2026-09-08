Tesla FSD Supervised Avrupa'da Altıncı Onayı Aldı: Slovenya

Tesla'nın gelişmiş sürüş destek sistemi FSD Supervised, Slovenya'nın da onayıyla Avrupa'da altıncı ülkede kullanılabilir hale geldi. Daha önce Hollanda, Litvanya, Estonya, Danimarka ve Belçika sisteme izin vermişti.

Asıl kritik tarih ise 6 Ekim. Avrupa Birliği genelinde yapılacak oylamada sistemin daha geniş çapta kullanımı ele alınacak. Onay için nüfus yeterliliği de gerektiğinden Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük pazarların kararı önemli. Olumlu sonuç çıkarsa Tesla, ülke ülke onay beklemeden yazılımını Avrupa'da hızla yaygınlaştırabilecek.

Ancak FSD Supervised, adındaki 'Full Self-Driving' ibaresine rağmen tam otonom değil. Sistem birçok sürüş görevini üstlense de sürücünün yolu izlemesi ve müdahaleye hazır olması şart. Yasal sorumluluk da sürücüde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi