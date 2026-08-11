Tesla'dan 20 Bin Araçlık Far Geri Çağırma

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD'de güvenlik standartlarına uyum kapsamında 20 bin 349 Model 3 ve Model Y için yeni bir geri çağırma kararı aldı. NHTSA incelemeleri, bu araçların kısa hüzmeli farlarının yasal limitlerin üzerinde parlaklık yaydığını ve karşı yöndeki sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyerek kaza riskini artırabileceğini gösterdi.

Geri çağırma, 2017-2023 arası üretilen bazı Model 3 ile 2020-2023 arası üretilen bazı Model Y modellerini kapsıyor. Fabrika çıkışı far sistemlerinin gereğinden fazla ışık verdiği belirtilirken, Tesla ve NHTSA teknik çözüm için planlama yürütüyor. Sorunun yazılım güncellemesiyle mi yoksa fiziki müdahaleyle mi çözüleceği henüz netleşmedi.

Bu, Tesla'nın güvenlik denetimleriyle ilgili tek konusu değil; NHTSA daha önce süspansiyon arızaları nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı hakkında ön inceleme başlatmıştı. Yeni geri çağırma, markanın üretim standartları üzerindeki baskıyı artırıyor. Araç sahiplerinin resmi bilgilendirmeyi beklemesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi