Tesla Cybercab Austin'de Yola Çıktı, NHTSA Soruşturma Başlattı

Tesla, otonom sürüş vizyonunun önemli parçası olan Cybercab robotaksi modelini Austin, Teksas'ta kullanıma sundu. Bu gelişmenin ardından ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), aracın tasarımıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Tesla CEO'su Elon Musk, Cybercab'i Ekim 2024'te tanıtmıştı. Seri üretim Nisan 2026'da başlasa da, Musk tedarik zinciri ve doğrulama süreçleri nedeniyle ölçeklendirmenin yavaş olacağını söyledi. Austin'de şu anda 45 adet Cybercab ticari olarak faaliyet gösteriyor.

Soruşturmanın temel nedeni, Cybercab'de fren pedalı, gaz pedalı, direksiyon simidi ve dikiz aynalarının bulunmaması. Tesla, güvenliği kendi bünyesinde sertifikalandırdı. NHTSA ise bu sertifikasyon sürecinde kullanılan teknik verileri ve güvenlik konularını inceleyecek.

NHTSA Yöneticisi Jonathan Morrison, otonom araçların güvenli gelişimini desteklediklerini ancak federal düzenleyici olarak yasaların takip edilmesini sağlamakla yükümlü olduklarını belirtti. Kurum, otonom araçlarda manuel kontrol zorunluluğunun kaldırılmasını değerlendiriyor. Amazon eski iştiraki Zoox için de benzer bir süreç yaşanmış, Zoox gerekli onayları aldıktan sonra Eylül 2025'te hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi